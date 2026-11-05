Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:56 AM IST
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:56 AM IST
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क्रिकेट टूर्नामेंट :
डीएस कॉलेज : इंटर महाविद्यालय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 7 बजे
छात्रसंघ चुनाव :
एएमयू : छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान सुबह 9 बजे।
गोष्ठी :
अचल ताल : हिंदू इंटर कॉलेज में जनपद आयुर्वेद सम्मेलन की ओर से धन्वंतरि जयंती पर गोष्ठी दोपहर 2.30 बजे।
विज्ञापन
डीएस कॉलेज : इंटर महाविद्यालय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 7 बजे
छात्रसंघ चुनाव :
एएमयू : छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान सुबह 9 बजे।
गोष्ठी :
अचल ताल : हिंदू इंटर कॉलेज में जनपद आयुर्वेद सम्मेलन की ओर से धन्वंतरि जयंती पर गोष्ठी दोपहर 2.30 बजे।