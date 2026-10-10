Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 03:15 AM IST
Updated Sat, 10 Oct 2026 03:15 AM IST
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रामलीला महोत्सव :
अचल सरोवर : रामलीला महोत्सव समिति की ओर से सरयू पार लीला का मंचन शाम 8 बजे।
नौरंगाबाद : टीकाराम कॉलोनी शिव मंदिर में ताड़का वध का मंचन शाम 7 बजे।
भमोला : आदर्श रामलीला महोत्सव में राम राज तिलक की घोषणा का संवाद शाम 7 बजे।
नंदोत्सव :
सासनी गेट: चिरंजीलाल कन्या इंटर कॉलेज में श्रीकृष्ण लीला महोत्सव में नंदोत्सव शाम 7 बजे।
चैंपियनशिप :
मैरिस रोड : धर्मपुर कोर्टयार्ड में इंटर स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप सुबह 11 बजे
हनुमंत यज्ञ :
गूलर रोड : मंत्रा बैंक्वेट हॉल में बालाजी दरबार अशोक नगर की ओर से हनुमंत यज्ञ शाम 5 बजे।
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अचल सरोवर : रामलीला महोत्सव समिति की ओर से सरयू पार लीला का मंचन शाम 8 बजे।
नौरंगाबाद : टीकाराम कॉलोनी शिव मंदिर में ताड़का वध का मंचन शाम 7 बजे।
भमोला : आदर्श रामलीला महोत्सव में राम राज तिलक की घोषणा का संवाद शाम 7 बजे।
नंदोत्सव :
सासनी गेट: चिरंजीलाल कन्या इंटर कॉलेज में श्रीकृष्ण लीला महोत्सव में नंदोत्सव शाम 7 बजे।
चैंपियनशिप :
मैरिस रोड : धर्मपुर कोर्टयार्ड में इंटर स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप सुबह 11 बजे
हनुमंत यज्ञ :
गूलर रोड : मंत्रा बैंक्वेट हॉल में बालाजी दरबार अशोक नगर की ओर से हनुमंत यज्ञ शाम 5 बजे।