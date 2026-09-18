Aligarh News: टप्पल में सात ट्यूबवेलों पर चोरों का धावा, केबल काटीं

विज्ञापन

हजियापुर में कर्मवीर सिंह, वेदवीर सिंह, चंद्रशेखर उर्फ भोला और देवू काका, बलुआपुर में भगवान स्वरूप शर्मा व बादल शर्मा तथा करनपुर में कुमरपाल सिंह के ट्यूबवेल से केबल चोरी हुई। इससे पहले रविवार और सोमवार की मध्यरात्रि नागर, सालपुर, बरकीगढ़ी और नरायनपुर समेत कई गांवों में भी ट्यूबवेलों को निशाना बनाया गया था।ग्रामीणों के अनुसार राजेंद्र सिंह, राजू सिंह, अजय कुमार, अचल कुमार, सौरभ सिंह, नेत्रपाल सिंह, पृथी सिंह और गुड्डू सिंह के ट्यूबवेल से भी केबल चोरी हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसानों से जानकारी ली। टप्पल थानाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस इलाके में लगातार गश्त दे रही है। चोरों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई हैं। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।