Aligarh News: भोला और टाइगर के बीच कुश्ती बराबर रही
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:47 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:47 AM IST
विज्ञापन
देवछठ मेले में सजे अखाड़े में 4100 रुपये की कुश्ती भोला ऐदलपुर और टाइगर नोएडा के बीच हुई। कश्मकश के बाद यह कुश्ती बराबरी पर छूटी। 3100 रुपये की इनामी कुश्ती लवली नोएडा और अज्जत संभल के बीच लड़ी गई।
विशाल मई और अन्नू महादेव के बीच भी जोरदार मुकाबला हुआ। इसके अलावा गिरीश नोएडा-विशाल मई, चेतन कुटवारा-अरनेश अक्सौली, सर्वेश पहलवान अगसौली-कालू पहलवान महादेव तथा करन पहलवान बेसवां-रोहित पहलवान के बीच मुकाबले हुए।
दंगल का शुभारंभ भाजपा के वरिष्ठ नेता आरपी सिंह ने किया।
मौके पर समिति अध्यक्ष ठाकुर गहराज सिंह, महामंत्री ऋषि ओम शर्मा, कोषाध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौहान, दंगल प्रभारी लतेश चौधरी, स्वामी ओमकार, देवेंद्र सिंह राघव आदि मौजूद रहे। संचालन कंछी पहलवान ने किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विशाल मई और अन्नू महादेव के बीच भी जोरदार मुकाबला हुआ। इसके अलावा गिरीश नोएडा-विशाल मई, चेतन कुटवारा-अरनेश अक्सौली, सर्वेश पहलवान अगसौली-कालू पहलवान महादेव तथा करन पहलवान बेसवां-रोहित पहलवान के बीच मुकाबले हुए।
विज्ञापन
दंगल का शुभारंभ भाजपा के वरिष्ठ नेता आरपी सिंह ने किया।
मौके पर समिति अध्यक्ष ठाकुर गहराज सिंह, महामंत्री ऋषि ओम शर्मा, कोषाध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौहान, दंगल प्रभारी लतेश चौधरी, स्वामी ओमकार, देवेंद्र सिंह राघव आदि मौजूद रहे। संचालन कंछी पहलवान ने किया।
विज्ञापन