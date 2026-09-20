Aligarh News: पंचायत में सुलझना था विवाद, चल गए ईंट-पत्थर

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प्रेम शंकर पुत्र गजाधर प्रसाद ने आरोप लगाया कि पड़ोसी की लढामनी से उसके मकान की दीवार में सीलन रहती है। बार-बार कहने के बावजूद उसे नहीं हटाया गया। पंचायत में दूसरे पक्ष ने ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष से उमेश कुमार का आरोप है कि पंचायत ने लढाबनी हटाने के लिए चार-पांच दिन का समय दिया था, लेकिन प्रेम पक्ष तत्काल हटाने की जिद करने लगा और लाठी-डंडों व ईंटों से हमला कर उसे और उसकी मां को घायल कर दिया। थाना प्रभारी पंकज मिश्रा ने बताया कि घायलों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

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गांव दभा में मकान की दीवार से सटाकर बनी पशुओं की चारा लढामनी (चारे का पात्र) हटाने को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। विवाद को लेकर हो रही पंचायत में दोनों पक्ष भिड़ गए। लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर चलने लगे। इसमें महिला सहित तीन लोग घायल हो गए।