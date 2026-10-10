Aligarh News: सुपर स्ट्राइकर्स ने जीता वीपीएल-3 का खिताब

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पहले बल्लेबाजी करते हुए सिलसन धुरंधर ने 12 ओवर में पांच विकेट पर 140 रन बनाए। कप्तान सुमित गुप्ता लॉक ने 31 गेंदों में सात चौकों और तीन छक्कों की मदद से 58 रन की पारी खेली। हिमांशु गुप्ता ने 21 गेंदों में 33 रन बनाए।लक्ष्य का पीछा करने उतरी सुपर स्ट्राइकर्स ने 9.1 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज राहुल बॉम्बे ने 20 गेंदों में तीन चौकों और चार छक्कों की मदद से 46 रन बनाकर टीम को तेज शुरुआत दिलाई। इसके बाद कप्तान विभोर गुप्ता ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत तक पहुंचाया।विजेता और उपविजेता टीम हुईं सम्मानित :समापन समारोह में मेयर प्रशांत सिंघल, उद्योगपति धनजीत वाड्रा, नरेंद्र सांगवान, डॉ. अवधेश चंद्रा, अर्चित गुप्ता, डॉ. उमाशंकर वार्ष्णेय, डॉ. सुमित सिंघल, डॉ. राजेंद्र वार्ष्णेय, योगाचार्य इंदिरा गुप्ता और राकेश सिलसन ने विजेता एवं उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर चेयरमैन नितिन घुट्टी, विष्णु बंटी, अध्यक्ष धनंजय वार्ष्णेय आदि मौजूद रहे।