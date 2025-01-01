Aligarh News: दरोगा के पिता का दावा-बेटा देर रात तक कुछ लिख रहा था
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:36 AM IST
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:36 AM IST
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बन्ना देवी थाना क्षेत्र के पूर्णागिरी मंदिर के पास स्थित एक मकान में बुधवार को दरोगा सुंदरम तिवारी के खुदकुशी के बाद पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट नहीं मिला है। वहीं, पिता श्रीचंद तिवारी का कहना है कि मंगलवार रात उनके बेटे ने दुकान से पांच पेज मंगाए थे और वह देर रात तक कुछ लिख रहे थे।
उनकी जींस के पीछे भी उन्होंने सफेद रंग का कागज देखा था। एसपी सिटी ने बताया कि मौके का फोटो भेजकर स्पष्ट किया जींस के पीछे कागज नहीं कपड़ा था। 31 अक्तूबर को दरोगा सुंदरम तिवारी का शराब के नशे में वीडियो वायरल होने पर उन्हें निलंबित किया गया था। इसके बाद बुधवार को उनका शव किराये के मकान में फंदे पर लटका मिला था।
वह पिता के साथ किराये के घर में रहते थे। अब उनके पिता ने फोन कर जानकारी दी कि कमरे के बाहर से खींचे गए फोटो को देखा तो उनके बेटे का शव फंदे पर लटका था और उसकी जींस की जेब के पीछे सफेद रंग का कुछ दिख रहा था। उन्होंने इसके सुसाइड नोट होने की आशंका जताई।
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उन्होंने बेटे का एक मोबाइल नहीं मिलने की भी जानकारी दी। साथ ही पांच पेज खरीदकर लाने व बेटे के रात तक कुछ लिखने की जानकारी दी। एसपी सिटी आदित्य बंसल ने स्पष्ट किया कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। उनके पिता ने धुंधला फोटो देखा है। उन्होंने मौके से लेकर लिया गया क्लीयर फोटो भेजकर बताया कि वह कागज नहीं सफेद कपड़ा दिख रहा है।
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उनकी जींस के पीछे भी उन्होंने सफेद रंग का कागज देखा था। एसपी सिटी ने बताया कि मौके का फोटो भेजकर स्पष्ट किया जींस के पीछे कागज नहीं कपड़ा था। 31 अक्तूबर को दरोगा सुंदरम तिवारी का शराब के नशे में वीडियो वायरल होने पर उन्हें निलंबित किया गया था। इसके बाद बुधवार को उनका शव किराये के मकान में फंदे पर लटका मिला था।
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वह पिता के साथ किराये के घर में रहते थे। अब उनके पिता ने फोन कर जानकारी दी कि कमरे के बाहर से खींचे गए फोटो को देखा तो उनके बेटे का शव फंदे पर लटका था और उसकी जींस की जेब के पीछे सफेद रंग का कुछ दिख रहा था। उन्होंने इसके सुसाइड नोट होने की आशंका जताई।
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उन्होंने बेटे का एक मोबाइल नहीं मिलने की भी जानकारी दी। साथ ही पांच पेज खरीदकर लाने व बेटे के रात तक कुछ लिखने की जानकारी दी। एसपी सिटी आदित्य बंसल ने स्पष्ट किया कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। उनके पिता ने धुंधला फोटो देखा है। उन्होंने मौके से लेकर लिया गया क्लीयर फोटो भेजकर बताया कि वह कागज नहीं सफेद कपड़ा दिख रहा है।