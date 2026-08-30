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Aligarh News: फाइनल में स्टेडियम ने ग्रास हॉकी अकादमी-ए को हराया

Sun, 30 Aug 2026 02:42 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:42 AM IST
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Stadium defeated Grass Hockey Academy-A in the final
डीएस कॉलेज में हॉकी खेलते खिलाड़ी। अमर उजाला
राष्ट्रीय खेल दिवस पर डीएस कॉलेज में हॉकी व मुक्केबाजी प्रतियोगिता हुई। सेमीफाइनल में अलीगढ़ ग्रास हॉकी अकादमी-ए ने टाइगर क्लब को 3-2 से हराकर फाइनल का टिकट कटाया। दूसरे सेमीफाइनल में स्टेडियम ने अलीगढ़ ग्रास हॉकी अकादमी-बी को 2-1 से शिकस्त दी। फाइनल में स्टेडियम और अलीगढ़ ग्रास हॉकी अकादमी-ए के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। स्टेडियम ने 4-3 से जीत दर्ज की।
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प्रतियोगिता में विभिन्न टीमों के बीच आठ मुकाबले खेले गए। खिलाड़ियों को जिला क्रीड़ा अधिकारी पूनम राज लता, उप क्रीड़ा अधिकारी अमित पाल, डॉ. अवनीश सिंह, अलीगढ़ हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा, सचिव हर्ष कुमार, दलवीर सिंह, महावीर सिंह, प्रियंका, प्रीतम सिंह, संध्या आदि मौजूद रहे।
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रिंग में दिखा पंच का दम
मुक्केबाजी प्रतियोगिता में अलग-अलग भार वर्गों के खिलाड़ियों ने रिंग में अपनी फुर्ती, तकनीक और पंच का दम दिखाया। बालक वर्ग में 28-30 किग्रा में सोहेब, 32-34 किग्रा में आयान, 38-40 किग्रा में साजिद, 40-42 किग्रा में नाजिम, 44-46 किग्रा में यश, 48-50 किग्रा में अक्षय, 50-52 किग्रा में अतुल, 52-54 किग्रा में देवांशु, 57-60 किग्रा में आकाश, 63-66 किग्रा में मयंक, 66-70 किग्रा में हर्ष और 70-75 किग्रा में शौर्य ने अपने-अपने भार वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। बालिका वर्ग के 57-60 किग्रा भार वर्ग में हादिया ने स्वर्ण, जैनब ने रजत, जबकि वैशाली और प्रियंका ने कांस्य पदक हासिल किया। ब्यूरो
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