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Aligarh News: अमावस्या-पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए चलेगी विशेष ट्रेन

Thu, 05 Nov 2026 02:55 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:55 AM IST
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Special trains to run for Ganga theertha snan (ritual bathing in the Ganges) on Amavasya and Purnima
भारतीय रेल। - फोटो : Archive
रेलवे ने अमावस्या और पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए अलीगढ़-राजघाट नरौरा के बीच अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह के अनुसार, यह ट्रेन 09 नवंबर और 24 नवंबर को दोनों दिशाओं में संचालित की जाएगी।
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इससे राजघाट नरौरा जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। गाड़ी संख्या 04187 अलीगढ़ जंक्शन से सुबह 5:40 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन मंजूरगढ़ी, हरदुआगंज, सुनामई हाल्ट, गोधा हाल्ट, अतरौली रोड, धरमपुर हाल्ट और डिबाई रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। इसके बाद यह सुबह 7:15 बजे राजघाट नरौरा पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04188 राजघाट नरौरा से सुबह 8:15 बजे चलकर सुबह 09:55 बजे अलीगढ़ जंक्शन पहुंचेगी।
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