Aligarh News: आज खास
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:31 AM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:31 AM IST
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सासनी : तहसील के सभागार में एसडीएम की अध्यक्षता में जनसुनवाई सुबह 10 बजे
चौपाल
सादाबाद : गांव पुसैनी में ग्राम चौपाल का आयोजन सुबह 11 बजे
भागवत कथा
सिकंदराराऊ : हाथरस रोड के गांव लशकरगंज में भागवत कथा पाठ दोपहर दो बजे
रामलीला
सासनी : रामलीला मैदान में श्री रामलीला का मंचन रात आठ बजे
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चौपाल
सादाबाद : गांव पुसैनी में ग्राम चौपाल का आयोजन सुबह 11 बजे
भागवत कथा
सिकंदराराऊ : हाथरस रोड के गांव लशकरगंज में भागवत कथा पाठ दोपहर दो बजे
रामलीला
सासनी : रामलीला मैदान में श्री रामलीला का मंचन रात आठ बजे