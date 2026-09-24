Aligarh News: बेटियों को पढ़ाना चाहती थी, पति ने की जान लेने की कोशिश
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:48 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:48 AM IST
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जिन बेटियों के हाथों में किताबें देखकर एक मां उनके बेहतर भविष्य के सपने संजो रही थी, वही सपना उसके लिए जान पर बन आया। निशातबाग मोहल्ले में एक महिला ने अपने पति पर बेटियों को पढ़ाने की बात पर विवाद के दौरान जान लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।
पीड़िता आयशा के अनुसार उनका पति आदिल बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ था। इस बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ। आयशा का आरोप है कि विवाद के दौरान पति ने रस्सी से उसका गला घोंटने का प्रयास किया। इसके बाद गैस सिलिंडर खोलकर उसे जलाने की कोशिश की गई। महिला की चीख-पुकार सुनकर ससुर और पड़ोसी मौके पर पहुंचे और समय रहते उसे बचा लिया।
घटना के बाद महिला ने पुलिस से शिकायत की। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। सीओ सर्वम सिंह ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर आरोपी आदिल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपों के संबंध में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।
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पीड़िता आयशा के अनुसार उनका पति आदिल बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ था। इस बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ। आयशा का आरोप है कि विवाद के दौरान पति ने रस्सी से उसका गला घोंटने का प्रयास किया। इसके बाद गैस सिलिंडर खोलकर उसे जलाने की कोशिश की गई। महिला की चीख-पुकार सुनकर ससुर और पड़ोसी मौके पर पहुंचे और समय रहते उसे बचा लिया।
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घटना के बाद महिला ने पुलिस से शिकायत की। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। सीओ सर्वम सिंह ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर आरोपी आदिल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपों के संबंध में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।
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