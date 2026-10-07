Aligarh News: रिटेल दवा व्यापारियों के उत्पीड़न का आरोप, आंदोलन की चेतावनी

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जिलाध्यक्ष ने कहा कि शहर से लेकर देहात तक छोटे स्तर पर दवा कारोबार करने वाले व्यापारी ड्रग विभाग के निर्धारित नियमों का पालन कर रहे हैं। दुकानों पर ड्रग लाइसेंस प्रदर्शित करने, फार्मासिस्ट की उपलब्धता, बिल के माध्यम से खरीद-बिक्री और स्टॉक रजिस्टर में दवाओं का विवरण रखने जैसे नियमों का पालन किया जा रहा है। ऐसे में नए आदेश से छोटे व्यापारियों को अतिरिक्त परेशानी होगी।चेयरमैन राजीव जैन ने कहा कि नए नियमों के कारण दवा कारोबारियों के सामने कठिनाइयां बढ़ेंगी। महामंत्री आलोक गुप्ता ने कहा कि व्यापारियों पर नए नियम थोपे जाने को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके विरोध में आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। कोषाध्यक्ष शिव शंकर शर्मा ने आदेश वापस लेने की मांग की।बैठक का संचालन संगठन मंत्री शफकत अली ने किया।बैठक में एमआरपी को लेकर एफएसडीए की छापेमारी कार्रवाई पर भी संगठन ने आपत्ति जताई। संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि एमआरपी निर्धारण को लेकर रिटेल दवा व्यापारियों को निशाना बनाए जाने और दवा कारोबार को बदनाम किए जाने का वे विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो संबंधित कानूनों के तहत दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत निर्धारित कर सकती है।