रामलीला महोत्सव : शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक

विज्ञापन





एसपी ट्रैफिक प्रवीण यादव ने बताया कि सभी भारी वाहन गांधी पार्क चौराहा से आगरा और मथुरा मार्ग की ओर जाएंगे। इन्हें दुबे के पड़ाव से रामलीला मैदान, नौरंगाबाद और एटा चुंगी की ओर से रामलीला मैदान की तरफ जाने की अनुमति नहीं होगी। विज्ञापन



उन्होंने बताया कि नो एंट्री की अवधि में भी बदलाव किया गया है। अब रात 12 बजे से सुबह छह बजे तक नो एंट्री रहेगी। इस दौरान भारी वाहनों के आवागमन पर सख्ती से रोक रहेगी। यातायात पुलिस को व्यवस्था का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। एसपी ट्रैफिक प्रवीण यादव ने बताया कि सभी भारी वाहन गांधी पार्क चौराहा से आगरा और मथुरा मार्ग की ओर जाएंगे। इन्हें दुबे के पड़ाव से रामलीला मैदान, नौरंगाबाद और एटा चुंगी की ओर से रामलीला मैदान की तरफ जाने की अनुमति नहीं होगी।उन्होंने बताया कि नो एंट्री की अवधि में भी बदलाव किया गया है। अब रात 12 बजे से सुबह छह बजे तक नो एंट्री रहेगी। इस दौरान भारी वाहनों के आवागमन पर सख्ती से रोक रहेगी। यातायात पुलिस को व्यवस्था का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

रामलीला महोत्सव के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। यह व्यवस्था 22 अक्तूबर तक लागू रहेगी। रामलीला मंचन और जुलूसों के दौरान जाम से बचने के लिए यातायात मार्गों में बदलाव किया गया है।