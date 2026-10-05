Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:55 AM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:55 AM IST
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क्रिकेट टूर्नामेंट
डीएस कॉलेज : वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट सुबह 7 बजे।
राम कथा :
पक्की सराय : बिहारी जी महाराज मंदिर में श्रीराम कथा का आयोजन दोपहर 2 बजे।
भागवत कथा :
रामघाट रोड : विक्रम कॉलोनी पार्क में पितृशांति महायज्ञ एवं भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
रामलीला :
रामलीला मैदान : रामलीला महोत्सव समिति की ओर से आयोजित रामलीला में श्रीराम जन्म की लीला का मंचन शाम 8 बजे।
बैठक :
रामघाट रोड: होटल ऑर्चिड ब्लू में अलीगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की बैठक दोपहर 1 बजे।
स्वास्थ्य शिविर :
ताला नगरी : राज्यकर कार्यालय में दि अलीगढ़ टैक्सेशन बार एसोसिएशन की ओर से निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सुबह 10.30 बजे।
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डीएस कॉलेज : वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट सुबह 7 बजे।
राम कथा :
पक्की सराय : बिहारी जी महाराज मंदिर में श्रीराम कथा का आयोजन दोपहर 2 बजे।
भागवत कथा :
रामघाट रोड : विक्रम कॉलोनी पार्क में पितृशांति महायज्ञ एवं भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
रामलीला :
रामलीला मैदान : रामलीला महोत्सव समिति की ओर से आयोजित रामलीला में श्रीराम जन्म की लीला का मंचन शाम 8 बजे।
बैठक :
रामघाट रोड: होटल ऑर्चिड ब्लू में अलीगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की बैठक दोपहर 1 बजे।
स्वास्थ्य शिविर :
ताला नगरी : राज्यकर कार्यालय में दि अलीगढ़ टैक्सेशन बार एसोसिएशन की ओर से निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सुबह 10.30 बजे।