Aligarh News: बॉल-आउट में राजस्थान बना चैंपियन
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:30 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:30 AM IST
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स्कूल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की प्रथम अंडर-14 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप में शनिवार को फाइनल में राजस्थान और यूपी पूर्वी के बीच मुकाबला होना था। लेकिन बारिश के कारण मैच शुरू नहीं हो सका। इसके बाद बॉल-आउट से फैसला हुआ, जिसमें राजस्थान की टीम चैंपियन बन गई है।
खैर बाईपास रोड स्थित ऑल इन वन क्रिकेट मैदान पर आयोजित चैंपियनशिप में नियमों के अनुसार स्कूल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तकनीकी समिति के प्रमुख जितेंद्र कौशिक ने बॉल-आउट के माध्यम से परिणाम निर्धारित करने का निर्णय लिया। बॉल-आउट में राजस्थान ने दो विकेट हिट किए, जबकि यूपी पूर्वी की टीम एक भी विकेट हिट नहीं कर सकी।
जिला ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव मज़हर उल कमर ने राजस्थान टीम के खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक, ट्रॉफी व स्मृति चिह्न प्रदान किए। यूपी पूर्वी टीम को रजत पदक मिला। उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल टीम को कांस्य पदक प्रदान किया गया।
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यूपी पूर्वी के श्रेयस उपाध्याय को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, यूपी पूर्वी के दीपक को गेंदबाज, राजस्थान के विश्वास यादव को क्षेत्ररक्षक, राजस्थान के शिवम उपाध्याय को प्लेयर ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी प्रदान की गई। स्कूल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव रिंकू दीक्षित ने कहा कि प्रतियोगिता का मकसद देश के विभिन्न राज्यों की अंडर-14 क्रिकेट प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना है।
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खैर बाईपास रोड स्थित ऑल इन वन क्रिकेट मैदान पर आयोजित चैंपियनशिप में नियमों के अनुसार स्कूल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तकनीकी समिति के प्रमुख जितेंद्र कौशिक ने बॉल-आउट के माध्यम से परिणाम निर्धारित करने का निर्णय लिया। बॉल-आउट में राजस्थान ने दो विकेट हिट किए, जबकि यूपी पूर्वी की टीम एक भी विकेट हिट नहीं कर सकी।
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जिला ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव मज़हर उल कमर ने राजस्थान टीम के खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक, ट्रॉफी व स्मृति चिह्न प्रदान किए। यूपी पूर्वी टीम को रजत पदक मिला। उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल टीम को कांस्य पदक प्रदान किया गया।
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यूपी पूर्वी के श्रेयस उपाध्याय को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, यूपी पूर्वी के दीपक को गेंदबाज, राजस्थान के विश्वास यादव को क्षेत्ररक्षक, राजस्थान के शिवम उपाध्याय को प्लेयर ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी प्रदान की गई। स्कूल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव रिंकू दीक्षित ने कहा कि प्रतियोगिता का मकसद देश के विभिन्न राज्यों की अंडर-14 क्रिकेट प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना है।