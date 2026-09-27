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Aligarh News: बॉल-आउट में राजस्थान बना चैंपियन

Sun, 27 Sep 2026 02:30 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:30 AM IST
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Rajasthan crowned champions in bowl out
जीत के बाद जश्न मनाते विजेता टीम के खिलाड़ी। स्रोत :आयोजक
स्कूल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की प्रथम अंडर-14 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप में शनिवार को फाइनल में राजस्थान और यूपी पूर्वी के बीच मुकाबला होना था। लेकिन बारिश के कारण मैच शुरू नहीं हो सका। इसके बाद बॉल-आउट से फैसला हुआ, जिसमें राजस्थान की टीम चैंपियन बन गई है।
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खैर बाईपास रोड स्थित ऑल इन वन क्रिकेट मैदान पर आयोजित चैंपियनशिप में नियमों के अनुसार स्कूल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तकनीकी समिति के प्रमुख जितेंद्र कौशिक ने बॉल-आउट के माध्यम से परिणाम निर्धारित करने का निर्णय लिया। बॉल-आउट में राजस्थान ने दो विकेट हिट किए, जबकि यूपी पूर्वी की टीम एक भी विकेट हिट नहीं कर सकी।
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जिला ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव मज़हर उल कमर ने राजस्थान टीम के खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक, ट्रॉफी व स्मृति चिह्न प्रदान किए। यूपी पूर्वी टीम को रजत पदक मिला। उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल टीम को कांस्य पदक प्रदान किया गया।
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यूपी पूर्वी के श्रेयस उपाध्याय को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, यूपी पूर्वी के दीपक को गेंदबाज, राजस्थान के विश्वास यादव को क्षेत्ररक्षक, राजस्थान के शिवम उपाध्याय को प्लेयर ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी प्रदान की गई। स्कूल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव रिंकू दीक्षित ने कहा कि प्रतियोगिता का मकसद देश के विभिन्न राज्यों की अंडर-14 क्रिकेट प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना है।
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