Aligarh News: आज के कार्यक्रम
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:05 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:05 AM IST
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क्रिकेट मैच
डीएस कॉलेज : वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से क्रिकेट मैच सुबह सात बजे
पूजन
खिरनी गेट : दिगंबर जैन खंडेलवाल मंदिर में दसलक्षण महापर्व पर पूजन शाम सात बजे
शोकसभा
एएमयू : ओल्ड ब्वॉयज लॉज में आजर एकेडमिक सोसाइटी हलहिंद की ओर से मुज्जफर सईद की शोक सभा दोपहर एक बजे
बैठक
अचल ताल : गिलहराज हनुमान मंदिर में बैठक दोपहर एक बजे
कलश यात्रा
कृष्णापुरी : मठिया गोपाल जी महाराज मंदिर में श्रीराम कथा पर कलश यात्रा सुबह 8.30 बजे
भागवत कथा
रामलीला मैदान : अचलेश्वर महादेव मंदिर में श्री कृष्णा भक्ति क्लब की ओर से श्रीमद् भागवत कथा दोपहर तीन बजे
शोभायात्रा
नौरंगाबाद : मां बगलामुखी मंदिर से शोभायात्रा दोपहर 12 बजे
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डीएस कॉलेज : वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से क्रिकेट मैच सुबह सात बजे
पूजन
खिरनी गेट : दिगंबर जैन खंडेलवाल मंदिर में दसलक्षण महापर्व पर पूजन शाम सात बजे
शोकसभा
एएमयू : ओल्ड ब्वॉयज लॉज में आजर एकेडमिक सोसाइटी हलहिंद की ओर से मुज्जफर सईद की शोक सभा दोपहर एक बजे
बैठक
अचल ताल : गिलहराज हनुमान मंदिर में बैठक दोपहर एक बजे
कलश यात्रा
कृष्णापुरी : मठिया गोपाल जी महाराज मंदिर में श्रीराम कथा पर कलश यात्रा सुबह 8.30 बजे
भागवत कथा
रामलीला मैदान : अचलेश्वर महादेव मंदिर में श्री कृष्णा भक्ति क्लब की ओर से श्रीमद् भागवत कथा दोपहर तीन बजे
शोभायात्रा
नौरंगाबाद : मां बगलामुखी मंदिर से शोभायात्रा दोपहर 12 बजे