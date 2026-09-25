Aligarh News: पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था की मांग के लिए प्रदर्शन

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कर्मचारियों ने पांच दिवसीय बैंकिंग लागू करने और लंबित मांगों के समाधान के नारे लगाए। संयोजक प्रदीप चौहान ने कहा कि पांच दिवसीय बैंकिंग और द्विपक्षीय समझौतों के सम्मान समेत मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। उन्होंने 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया। अतुल सिंह, सचिन शर्मा और विवेक ने कहा कि मांगें न मानी गईं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपनाया जाएगा। इस दौरान जितेंद्र शर्मा, मोहित उपाध्याय, विवेक शर्मा, सुधीर सक्सेना, राकेश सक्सेना, पंकज कुमार, अभिलाषा, हर्षित आदि मौजूद रहे।

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पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने समेत लंबित मांगों के समर्थन में बृहस्पतिवार को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बैंक कर्मचारियों ने पीएनबी रामघाट रोड शाखा के सामने धरना-प्रदर्शन किया। सार्वजनिक क्षेत्र और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए।