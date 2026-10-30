Aligarh News: बिजली कटौती और ट्रिपिंग से लोग परेशान

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क्वार्सी चौराहे पर सुबह नौ बजे से बिजली नहीं आने की शिकायतें आईं। वहीं, हाथरस अड्डा बिजलीघर क्षेत्र में लो-वोल्टेज और हाई-वोल्टेज की समस्या से लोग परेशान रहे।एडीए शांति निकेतन बिजलीघर क्षेत्र के भुजपुरा-कमेला रोड, अवंतिका फेज-1 के फीडर-दो और एडीए कॉलोनी में सुबह से बिजली गुल रहने की शिकायत सामने आई। इसके अलावा बार-बार ट्रिपिंग से भी उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ी। अधीक्षण अभियंता शहरी अंशुमान यादव ने बताया कि फॉल्ट आने से कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई थी। संबंधित स्थानों पर फॉल्ट ठीक कराकर आपूर्ति बहाल करा दी गई है।