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Aligarh News: बिजली कटौती और ट्रिपिंग से लोग परेशान

Fri, 30 Oct 2026 02:46 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:46 AM IST
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People troubled by power cuts and tripping
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : Archive
शहर में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। बृहस्पतिवार को रामघाट रोड स्थित एडीए कॉलोनी, अवंतिका फेज-1 समेत कई इलाकों में सुबह से बिजली आपूर्ति बाधित रही।
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क्वार्सी चौराहे पर सुबह नौ बजे से बिजली नहीं आने की शिकायतें आईं। वहीं, हाथरस अड्डा बिजलीघर क्षेत्र में लो-वोल्टेज और हाई-वोल्टेज की समस्या से लोग परेशान रहे।
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एडीए शांति निकेतन बिजलीघर क्षेत्र के भुजपुरा-कमेला रोड, अवंतिका फेज-1 के फीडर-दो और एडीए कॉलोनी में सुबह से बिजली गुल रहने की शिकायत सामने आई। इसके अलावा बार-बार ट्रिपिंग से भी उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ी। अधीक्षण अभियंता शहरी अंशुमान यादव ने बताया कि फॉल्ट आने से कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई थी। संबंधित स्थानों पर फॉल्ट ठीक कराकर आपूर्ति बहाल करा दी गई है।
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