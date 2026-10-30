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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   No arrests even three days after the youth's death

Aligarh News: युवक की मौत के तीन दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं

Fri, 30 Oct 2026 02:39 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:39 AM IST
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No arrests even three days after the youth's death
गांव लहरा सलेमपुर में मारपीट में घायल मुकेश कुमार की मौत के मामले में पुलिस तीन दिन बाद भी किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मृतक के भाई की तहरीर पर पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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गांव निवासी दुर्वेश कुमार के अनुसार, 21 अक्तूबर को रावण दहन के दौरान शाम करीब सात बजे उसका भाई मुकेश घर पर अकेला था। आरोप है कि तभी गिरधरपुर निवासी राहुल, नीरेश, गणेश उर्फ छोटेलाल, केशव और सत्येंद्र घर में घुस आए। आरोपियों ने लाठी-डंडे, चाकू और लोहे के पंच से मुकेश पर हमला कर दिया। राहुल और गणेश ने लोहे के पंच से उसके सिर और चेहरे पर वार किए।
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गंभीर रूप से घायल मुकेश को जेएन मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ में भर्ती कराया गया था। 26 अक्तूबर को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
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