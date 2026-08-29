Aligarh News: छात्राओं ने सीखे आत्मरक्षा के गुर

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अलीगढ़ युवा ताइक्वांडो एसोसिएशन की प्रशिक्षक निशा ने छात्राओं को आत्मरक्षा के विभिन्न तरीकों की जानकारी दी। उन्होंने डेमो के जरिये समझाया कि विपरीत परिस्थिति में घबराने के बजाय किस तरह सतर्क रहते हुए खुद को सुरक्षित रखने के लिए उचित कदम उठाए जा सकते हैं।प्रशिक्षक निशा ने छात्राओं को शरीर का संतुलन बनाए रखने, सामने वाले से सुरक्षित दूरी रखने और आवश्यकता पड़ने पर आत्मरक्षा के लिए ताइक्वांडो की बुनियादी तकनीकों का अभ्यास कराया।प्रधानाचार्या नीतू गोयल ने बताया कि किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में सबसे पहले सतर्कता और आत्मविश्वास जरूरी है। नियमित आत्मरक्षा का प्रशिक्षण छात्राओं को शारीरिक रूप से सक्रिय रखने के साथ उन्हें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है।