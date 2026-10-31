Aligarh News: जयकारों के बीच निकली ध्वजा यात्रा, गूंजे जयकारे

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यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु निशान लेकर शामिल हुए। जो बालाजी के मधुर भजनों पर झूमते-गाते हुए आगे बढ़े। पूरे मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर भक्तों का भव्य स्वागत किया गया और उन पर पुष्प वर्षा हुई। जमशेदपुर से आए हरजीत सिंह हीरा ने भजन सुनाए, जिससे रास्ते के राहगीर भी यात्रा में शामिल हो गए।यात्रा मथुरा रोड स्थित श्री सालासर बालाजी मंदिर खेड़िया पहुंची। यात्रा में कोई हाथों में बालाजी महाराज का निशान लेकर चल रहा था तो कोई भजनों पर झूमते हुए प्रभु का गुणगान कर रहा था। बालाजी महाराज के जयकारों से मार्ग गूंजता रहा। आयोजन में मंदिर के अध्यक्ष अजय अग्रवाल, महामंत्री रजनीकांत शर्मा, कोषाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, श्यामसुंदर वार्ष्णेय, ललित सिंघल, ज्ञान प्रकाश गोयल, वीरेंद्र शर्मा, संजय अग्रवाल, छोटेलाल शर्मा आदि का सहयोग रहा।