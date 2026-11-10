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अलीगढ़ : सराय मियां में पथराव पर पांच नामजद समेत 20 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, पुलिस तैनात

Tue, 10 Nov 2026 04:43 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Tue, 10 Nov 2026 04:43 PM IST
सार

आरोप है कि कुछ युवक अक्सर स्कूल के गेट पर आकर लघुशंका करते हैं। वे शराब पीते हैं और फब्तियां कसते हैं। आरोप है कि आरोपियों ने उन पर हमला व पथराव किया।

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FIR Against 20 In Sarai Miyan Stone Pelting
पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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अलीगढ़ के सराय मियां स्थित महबूब न्यू स्टार पब्लिक स्कूल के गेट पर लघुशंका करने से रोकने पर शनिवार रात पथराव के मामले में पांच नामजद समेत 20 पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पथराव में राजेश नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। मामला दो दो समुदाय से जुड़ा होने के चलते मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है।

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देहली गेट थाने में सराय मियां निवासी स्कूल संचालक राजेश माहौर ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। उनका कहना है कि उनके स्कूल के पिछले हिस्से में मुस्लिम आबादी है। आरोप है कि कुछ युवक अक्सर स्कूल के गेट पर आकर लघुशंका करते हैं। वे शराब पीते हैं और फब्तियां कसते हैं। 
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आरोप है कि गट्टे, जीशान, गामा, शाहरुख, बैल नाम के आरोपी और उनके लगभग 15 साथी एकजुट होकर आए और उन पर हमला व पथराव किया। बीच-बचाव करने आए मोहल्ले के राजेश पुत्र गिरधारी लाल को आरोपियों ने घेरकर सिर पर लोहे की रॉड से प्रहार किया। उसने रॉड को रोकने का प्रयास किया। एसपी सिटी आदित्य बंसल का कहना है कि इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

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