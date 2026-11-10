अलीगढ़ : सराय मियां में पथराव पर पांच नामजद समेत 20 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, पुलिस तैनात

अलीगढ़ के सराय मियां स्थित महबूब न्यू स्टार पब्लिक स्कूल के गेट पर लघुशंका करने से रोकने पर शनिवार रात पथराव के मामले में पांच नामजद समेत 20 पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पथराव में राजेश नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। मामला दो दो समुदाय से जुड़ा होने के चलते मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है।

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देहली गेट थाने में सराय मियां निवासी स्कूल संचालक राजेश माहौर ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। उनका कहना है कि उनके स्कूल के पिछले हिस्से में मुस्लिम आबादी है। आरोप है कि कुछ युवक अक्सर स्कूल के गेट पर आकर लघुशंका करते हैं। वे शराब पीते हैं और फब्तियां कसते हैं। विज्ञापन



आरोप है कि गट्टे, जीशान, गामा, शाहरुख, बैल नाम के आरोपी और उनके लगभग 15 साथी एकजुट होकर आए और उन पर हमला व पथराव किया। बीच-बचाव करने आए मोहल्ले के राजेश पुत्र गिरधारी लाल को आरोपियों ने घेरकर सिर पर लोहे की रॉड से प्रहार किया। उसने रॉड को रोकने का प्रयास किया। एसपी सिटी आदित्य बंसल का कहना है कि इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। देहली गेट थाने में सराय मियां निवासी स्कूल संचालक राजेश माहौर ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। उनका कहना है कि उनके स्कूल के पिछले हिस्से में मुस्लिम आबादी है। आरोप है कि कुछ युवक अक्सर स्कूल के गेट पर आकर लघुशंका करते हैं। वे शराब पीते हैं और फब्तियां कसते हैं।आरोप है कि गट्टे, जीशान, गामा, शाहरुख, बैल नाम के आरोपी और उनके लगभग 15 साथी एकजुट होकर आए और उन पर हमला व पथराव किया। बीच-बचाव करने आए मोहल्ले के राजेश पुत्र गिरधारी लाल को आरोपियों ने घेरकर सिर पर लोहे की रॉड से प्रहार किया। उसने रॉड को रोकने का प्रयास किया। एसपी सिटी आदित्य बंसल का कहना है कि इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

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