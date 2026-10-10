विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आज :

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इनमें तनाव, घबराहट, सिरदर्द और माइग्रेन जैसी समस्याओं से परेशान युवा भी शामिल हैं। मलखान सिंह जिला अस्पताल में मनोचिकित्सक की ओपीडी में प्रतिदिन आने वाले 70 मरीजों में 30 नए होते हैं। इनमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा भी शामिल हैं। परीक्षा की तारीख नजदीक आने पर प्रदर्शन को लेकर चिंता बढ़ना, नींद प्रभावित होना और घबराहट महसूस करना उनकी परेशानी को और बढ़ा देता है।तनाव को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारीअस्पताल में हर साल 900 युवा आते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य से परेशान रहते हैं। मानसिक दबाव का असर हर युवा पर एक जैसा नहीं होता। किसी को बेचैनी महसूस हो सकती है तो किसी की नींद, एकाग्रता और रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। लगातार सिरदर्द, घबराहट या नींद की समस्या को केवल परीक्षा का दबाव मानकर टालना उचित नहीं है। ऐसी परेशानियां बनी रहें या पढ़ाई और सामान्य जीवन प्रभावित होने लगे तो चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए।-डॉ. सन्मित, मनोचिकित्सक, जिला अस्पतालपरिवार का सहयोग भी जरूरीकॅरिअर के प्रति युवाओं पर अपेक्षाओं का दबाव कम करने में परिवार की भूमिका अहम है। पर्याप्त नींद, नियमित दिनचर्या, पढ़ाई के बीच छोटे विराम और भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत भी तनाव से निपटने में मदद कर सकती है। स्वस्थ जीवन के लिए मानसिक स्वास्थ्य का बेहतर होना अत्यंत आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य को भी शारीरिक स्वास्थ्य के समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए।-डॉ. फिरदौस जहां, क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट, जेएन मेडिकल कॉलेजकेस-1परीक्षा का डर छीन रहा सुकूनप्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे राहुल बताते हैं कि परीक्षा में पेपर खराब होने की चिंता उन्हें लगातार परेशान करती है। इसी चिंता के कारण रात में नींद नहीं आती। परीक्षा की तैयारी के साथ मन में परिणाम को लेकर आशंका बनी रहती है।केस-2परीक्षा की तिथि आते ही बढ़ जाती घबराहटप्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे मोहित कुमार के मुताबिक, जैसे-जैसे परीक्षा की तारीख नजदीक आती है, उनकी घबराहट बढ़ने लगती है। इस दौरान माइग्रेन की परेशानी भी बढ़ जाती है। परीक्षा का दबाव उनके लिए मानसिक परेशानी के साथ शारीरिक तकलीफ का कारण भी बन रहा है।