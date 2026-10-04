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शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करें विद्युत अधिकारी : शंभूनाथ

Sun, 04 Oct 2026 02:46 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:46 AM IST
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Electricity officials should work in line with the
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड लखनऊ के निदेशक (तकनीकी) शंभूनाथ त्रिपाठी ने शनिवार को हरदुआगंज तापीय परियोजना कासिमपुर पावरहाउस पहुंचकर 660 मेगावाट इकाई का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजना के बारे में जानकारी हासिल की।
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निदेशक (तकनीकी) शंभूनाथ त्रिपाठी ने बायोमास भंडारण परिसर में इकाई के कंट्रोल रूम व टरबाइन फ्लोर एरिया में निरीक्षण किया। सभागार कक्ष में बैठक कर अधिकारियों को शासन की मंशा के अनुरूप काम करने के निर्देश दिए। इस दौरान परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक इंजी.अमिताभ आनंद, अधीक्षण अभियंता इंजी.पुष्पेंद्र कुमार, इंजी.डीवी लाल, इंजी.बाल मुकुंद, इंजी.रामायण सिंह, अंकित कुमार, पुष्पराज सिंह, नेमीचंद, डीवी सिंह, रीतेश कुमार, इंजी.नवीन निश्चल, इंजी.जितेंद्र शय्या, हरजीत सिंह, विकास आनंद, वकार अहमद आदि मौजूद रहे।
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