जनसेवा केंद्र से भी निकलवाए रुपये

आरोपियों ने बुजुर्ग की जेब में रखे 50 हजार रुपये छीन लिए। इसके बाद दोनों बुजुर्ग को नगला पटवारी बंबा स्थित एक जनसेवा केंद्र पर ले गए। आरोप है कि वहां दबाव बनाकर उनके बैंक खाते से 30 हजार रुपये और निकलवा लिए। इसके बाद भी आरोपियों ने रुपये की मांग की। लोकलाज के डर से पीड़ित ने अपने बेटे आलिम से 50 हजार रुपये लेकर बाईपास स्थित एक लॉज के पास आरोपियों को दिए। 1.30 लाख रुपये लेने के बाद आरोपी 70 हजार रुपये की और मांग करने लगे।



दूसरे रिश्तेदार से भी रुपये ऐंठने और युवक के आत्महत्या करने का आरोप

पीड़ित ने तहरीर में आरोप लगाया है कि बॉबी और उसका साथी मुबीन पेशेवर तरीके से लोगों को हनीट्रैप के जाल में फंसाकर वसूली करते हैं। इससे पहले दोनों ने मिलकर एक अन्य रिश्तेदार को इसी तरह जाल में फंसाकर एक लाख रुपये ऐंठे थे। आरोप है कि इनके चुंगल में फंसकर बदनामी और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर एक युवक आत्महत्या कर चुका है। उन्होंने आशंका जताई है कि आरोपी उनके और उनके परिवार के साथ कोई वारदात कर सकते हैं।