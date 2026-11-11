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Aligarh News: 17 नवंबर को प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची

Wed, 11 Nov 2026 01:51 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:51 AM IST
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Draft electoral roll to be published on November 17
विधानसभा मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथियों में संशोधन किया गया है। इसके तहत 17 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी, जबकि 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर अर्हता तिथि एक जनवरी 2027 के आधार पर पुनरीक्षण कराया जाएगा। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत तिवारी ने जिले की सभी विधानसभाओं के लिए संशोधित समय-सारणी जारी की है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि संशोधित कार्यक्रम की जानकारी सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को लिखित रूप में भेजी जा रही है।
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पोलिंग स्टेशनों का पुनर्गठन/रेशनलाइजेशन : 02 नवंबर तक (अपरिवर्तित)
- एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन : 17 नवंबर तक
- दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि : 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक
- दावों और आपत्तियों का निस्तारण : 28 दिसंबर 2026 तक (अपरिवर्तित)
- अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन : 04 जनवरी 2027 (अपरिवर्तित)
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