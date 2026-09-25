Aligarh News: डॉक्टर ने दी सलाह.. सर्प डस ले तो झाड़ फूंक से बचें लोग

विज्ञापन



टीम ने पीड़ित परिजनों और अन्य ग्रामीणों को सलाह दी कि सर्पदंश के बाद रोगी को तत्काल अस्पताल ले जाएं। अंधविश्वास में पड़कर बायगीरों से झाड़ फूंक न करवाएं। ऐसा करने से रोगी की जान सकती है। महिला खुशबू की परिजनों ने झाड़ फूंक करवाई थी। अगर सीधे अस्पताल ले गए होते तो जान बच सकती थी। टीम में सीएचसी अधीक्षक डॉ. विकास रघुवंशी, अवनीश शर्मा, मलेरिया नोडल अधिकारी अमित पाठक, नील कमल आदि शामिल रहे।

विज्ञापन

गांव दभा में मंगलवार को बिटौरा से कंडे निकालते समय सर्प दंश से महिला खुशबू पत्नी अर्जुन सिंह की मौत के बाद अकराबाद सीएचसी के चिकित्सक बृहस्पतिवार को टीम के साथ गांव में पहुंचे।