दिवाली पर फैक्टरी कर्मियों को सौगात: 2.36 लाख को मिलेगा बोनस-उपहार, धनतेरस से बंटेंगे गिफ्ट

अलीगढ़ में 1,000 इकाइयां पंजीकृत : फैक्टरी एक्ट में

कंपनियों के वार्षिक लाभांश का एक निश्चित अनुपात कर्मियों के बीच में बोनस के रूप में दिया जाता है। इसका वितरण दिवाली के मौके पर किया जाता है। फैक्टरी एक्ट के कारखानों में कर्मियों की संख्या का औसत 23 से 24 तक रहता है। अलीगढ़ में 1100, हाथरस में 300, एटा में 60 और कासगंज में 40 बड़ी इकाइयां फैक्टरी एक्ट में पंजीकृत हैं। मंडल में इनकी संख्या लगभग 1500 है। इस हिसाब से मंडल में लगभग 36,000 कर्मियों को बोनस का लाभ मिलेगा।



नकद धनराशि, मिठाईयां व उपहार मिलेंगे

शॉप एक्ट में कर्मियों की संख्या 10 तक होती है। इस एक्ट में पंजीकृत छोटे कारखानों की तरह बोनस देने का प्रावधान नहीं होता। इसमें दुकान मालिक की ओर से उपहार और नकद धनराशि के साथ मिठाई का वितरण होता है। जिले में लगभग 20 हजार छोटे कारखाने और दुकानें हैं। इस तरह से लगभग दो लाख कर्मियों को नकद धनराशि, उपहार और मिठाई का वितरण होगा।