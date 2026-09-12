Aligarh News: नालियों में गोबर बहाने पर डेयरी संचालक पर 22 हजार का जुर्माना
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:28 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:28 AM IST
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नालियों में गोबर और गंदगी बहाने वाले डेयरी संचालक के खिलाफ नगर निगम ने शुक्रवार को कार्रवाई की। रामघाट रोड स्थित विनय नगर में अभियान चलाकर डेयरी संचालक पर 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के निर्देश पर पशु कल्याण अधिकारी डॉ. राजेश वर्मा के नेतृत्व में नगर निगम की प्रवर्तन टीम ने विनय नगर में कार्रवाई की। टीम ने पाया कि डेयरी से निकलने वाला गोबर और गंदगी नालियों में बहाई जा रही है। निगम ने जुर्माना वसूलते हुए संचालक को दोबारा ऐसी स्थिति मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि नाले-नालियों में गोबर बहाने वाले डेयरी संचालकों पर रोजाना जुर्माना लगेगा। उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।
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नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के निर्देश पर पशु कल्याण अधिकारी डॉ. राजेश वर्मा के नेतृत्व में नगर निगम की प्रवर्तन टीम ने विनय नगर में कार्रवाई की। टीम ने पाया कि डेयरी से निकलने वाला गोबर और गंदगी नालियों में बहाई जा रही है। निगम ने जुर्माना वसूलते हुए संचालक को दोबारा ऐसी स्थिति मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
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नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि नाले-नालियों में गोबर बहाने वाले डेयरी संचालकों पर रोजाना जुर्माना लगेगा। उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।
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