Aligarh News: दाऊजी महाराज के जन्मोत्सव पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:34 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:34 AM IST
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गौमत गांव स्थित श्री दाऊजी महाराज मंदिर में बृहस्पतिवार को को जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। दोपहर 12 बजे महाआरती हुई, जिसमें मुख्य यजमान सेवानिवृत्त आईजी सतेंद्रवीर सिंह शामिल हुए।
शाम छह बजे प्रदेश के राजस्व राज्यमंत्री सुरेंद्र दिलेर ने श्रद्धालुओं के साथ मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की। जन्मोत्सव को लेकर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। साढ़े 12 बजे घंटे-घड़ियाल और शंखों की ध्वनि से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। हजारों श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर दाऊजी महाराज का आशीर्वाद लिया और जयकारों से क्षेत्र गूंज उठा। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधक अरुण मित्तल, संजीव मित्तल, सौरभ मित्तल, राजकुमार गोयल, ग्राम प्रशासक ओमप्रकाश, चेयरमैन संजय शर्मा, बहादुर सिंह बघेल, मिथुन आदि मौजूद रहे।
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शाम छह बजे प्रदेश के राजस्व राज्यमंत्री सुरेंद्र दिलेर ने श्रद्धालुओं के साथ मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की। जन्मोत्सव को लेकर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। साढ़े 12 बजे घंटे-घड़ियाल और शंखों की ध्वनि से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। हजारों श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर दाऊजी महाराज का आशीर्वाद लिया और जयकारों से क्षेत्र गूंज उठा। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधक अरुण मित्तल, संजीव मित्तल, सौरभ मित्तल, राजकुमार गोयल, ग्राम प्रशासक ओमप्रकाश, चेयरमैन संजय शर्मा, बहादुर सिंह बघेल, मिथुन आदि मौजूद रहे।
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