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अलीगढ़। संविधान के आदर्शों, अधिकारों और नागरिक कर्तव्यों का संदेश 26 नवंबर को जिलेभर में गूंजेगा। संविधान दिवस के अवसर पर सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के साथ सरकारी कार्यालयों में भी विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन प्रमुख रहेगा। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों और शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों को व्यापक जनभागीदारी के साथ कार्यक्रम आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं।डीएम ने कहा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है, जो प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का अधिकार देने के साथ ही राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस महज औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि संविधान की मूल भावना और लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने का अवसर है।मुख्य विकास अधिकारी योगेंद्र कुमार ने शिक्षण संस्थानों में संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक वाचन के साथ भाषण, निबंध लेखन, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी और चित्रकला प्रतियोगिताएं कराने के निर्देश दिए हैं। विद्यार्थियों को संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान सभा के योगदान और मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी भी दी जाएगी।वहीं, सरकारी कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारी प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कर संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करेंगे। डीएम ने अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और सामाजिक संगठनों से कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है।