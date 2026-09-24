Aligarh News: केमिकल फैक्टरियों के खिलाफ प्रदर्शन

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ग्राम पंचायत की प्रशासक के प्रतिनिधि बबलू कुमार ने बताया कि तेजाब जैसा केमिकल बनाने की फैक्टरियों से निकलने वाला धुआं और तेजाब युक्त पानी फसलों को झुलसा रहा है। ग्रामीणों की आंखें में जलन होती रहती है। प्रदर्शन करने वालों में अशर्फी देवी, नत्थो देवी, कुुसुमा देवी, हरीश कुमार, नीरज कुमार, विनोद कुमार, राजू, नरेश कुमार, राजकुमार, रूप किशोर, खेमकरन सिंह, निहाल सिंह आदि शामिल रहे। विज्ञापन

वहीं फैक्टरी संचालक अशोक कुमार और श्यामवीर सिंह का कहना है कि फैक्टरियांं सभी तरह की अनुमति लेने के बाद ही स्थापित की गई हैं। थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की ओर से फैक्टरियों के खिलाफ तहरीर मिली है। मामले की सूचना उच्चाधिकारियों को दे दी गई है। ग्राम पंचायत की प्रशासक के प्रतिनिधि बबलू कुमार ने बताया कि तेजाब जैसा केमिकल बनाने की फैक्टरियों से निकलने वाला धुआं और तेजाब युक्त पानी फसलों को झुलसा रहा है। ग्रामीणों की आंखें में जलन होती रहती है। प्रदर्शन करने वालों में अशर्फी देवी, नत्थो देवी, कुुसुमा देवी, हरीश कुमार, नीरज कुमार, विनोद कुमार, राजू, नरेश कुमार, राजकुमार, रूप किशोर, खेमकरन सिंह, निहाल सिंह आदि शामिल रहे।वहीं फैक्टरी संचालक अशोक कुमार और श्यामवीर सिंह का कहना है कि फैक्टरियांं सभी तरह की अनुमति लेने के बाद ही स्थापित की गई हैं। थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की ओर से फैक्टरियों के खिलाफ तहरीर मिली है। मामले की सूचना उच्चाधिकारियों को दे दी गई है।

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गांव भागोसा में स्थापित केमिकल की दो फैक्टरियों के गेट पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि फैक्टरियों के धुएं और तेजाब युक्त पानी से फसलों को नुकसान हो रहा है। आंखों में जलन होती है। मंगलवार की सुबह जिलाधिकारी से मिलकर गांव से फैक्टरियां हटवाने की मांग करने के बाद शाम में थाने पहुंचकर ग्रामीणों ने तहरीर दी।