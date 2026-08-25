एएमयू: पेट्रोल खत्म होने पर कैंपस में खड़ी की कार, पांच-छह लोगों ने की तोड़फोड़, रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू

एएमयू परिसर में कार का पेट्रोल खत्म होने के बाद गलतफहमी के चलते कुछ लोगों ने कार में तोड़फोड़ कर दी। विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए धमकी देने का भी आरोप है। पीड़ित ने थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

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थाना बन्ना देवी क्षेत्र की किशन विहार कॉलोनी निवासी मानव सिंह ने बताया कि 22 अगस्त की रात करीब नौ बजे वह अपनी एक दोस्त के साथ कार से एएमयू परिसर से गुजर रहे थे। इस दौरान कार का पेट्रोल खत्म हो गया और उन्होंने वाहन को रास्ते में खड़ा कर दिया।आरोप है कि कार खड़ी देखकर परिसर में मौजूद करीब पांच-छह लोगों को किसी बात को लेकर गलतफहमी हो गई। इसके बाद उन्होंने कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पीड़ित का आरोप है कि विरोध करने पर गाली-गलौज की और धमकी भी दी। सीओ सिविल लाइंस सर्वम सिंह ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। संवाद