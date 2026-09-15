Aligarh News: ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली खराब, दो घंटे जाम

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शाम करीब चार बजे ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक खराब हो गई। चालक ने उसे सड़क पर ही खड़ा कर दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया। लोगों का आरोप है कि जाम लगने के बावजूद काफी देर तक पुलिसकर्मी यातायात सुचारु कराने के लिए मौके पर नहीं पहुंचे। करीब दो घंटे बाद मिस्त्री बुलाकर ट्रॉली ठीक कराई गई। शाम करीब 6:15 बजे ट्रॉली हटने के बाद यातायात सामान्य हो सका। स्थानीय लोगों ने ऐसे मामलों में पुलिस की तत्काल सक्रियता की मांग की है। थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया है कि ट्रैक्टर खराब होने से जाम लगा था। वाहनों व्यवस्थित तरीके से रवाना किया है।

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कस्बे में अलीगढ़-पलवल मुख्य मार्ग पर सोमवार देर शाम ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली खराब होने से यातायात व्यवस्था चरमरा गई। कस्बे के एक निजी अस्पताल के पास ट्रॉली मुख्य मार्ग पर खड़ी होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम में फंसे राहगीरों और वाहन चालकों को करीब दो से तीन घंटे परेशानी झेलनी पड़ी।