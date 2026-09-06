Aligarh News: लखनऊ में सजेंगे अलीगढ़ में बने श्रीराधाकृष्ण और श्रीगणेश-लक्ष्मी

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जीवी इंटरनेशनल अचलताल के संचालक कृष्ण कुमार वार्ष्णेय ने बताया कि प्रदेश स्तरीय टीम ने कई मूर्तियों को वहां सजाने के लिए पसंद किया है, जिन्हें भेजा जा रहा है। आईटीआई रोड स्थित औद्योगिक अस्थान में संचालित केके इंटरनेशनल के संचालक कपिल कुमार ने बताया कि उनके शोरूम से भी देव प्रतिमाओं को पसंद किया गया है।इसके साथ ही कुछ स्टैच्यू भी भेजे जा रहे हैं। जिसमें श्रीराधाकृष्ण के दोनों ओर सजाए जाने वाले मोर, दीपक, लड्डूगोपाल का पालना, पीतल से बने बड़े झूले आदि सामान शामिल है। एमएसएमई के मंडलीय समन्वयक अमित सिंह ने बताया कि गंगोत्री शाेरूम में पूरे प्रदेश से ओडी-ओपी उत्पादों को सजाया जा रहा है ताकि देसी-विदेशी पयर्टक और अन्य लोग इनकी खरीदारी कर सकें।