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Aligarh News: सीमेंट लदे ट्रक की टक्कर से वृद्धा की मौत

Tue, 06 Oct 2026 01:11 PM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:11 PM IST
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Aligarh accident death old women
डीपीएस स्कूल के सामने ट्रक के चपेट में आने से वृद्ध महिला की मौत। अमर उजाला

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पेंशन लेने नानी को लेकर हरदुआगंज जा रहा था युवक, डीपीएस के सामने हुआ हादसा


अलीगढ़। रामघाट रोड स्थित डीपीएस स्कूल के सामने मंगलवार दोपहर सीमेंट लदे ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार वृद्ध महिला की मौत हो गई, जबकि उनका नाती घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

नई बस्ती निवासी अंकित कुमार मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे अपनी नानी अंगूरी देवी के साथ स्कूटी से हरदुआगंज स्थित एक बैंक में पेंशन लेने जा रहे थे। दोनों रामघाट रोड पर डीपीएस स्कूल के सामने पहुंचे ही थे कि पीछे से आए सीमेंट लदे ट्रक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई।
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हादसे में अंगूरी देवी सड़क पर गिर गईं और ट्रक का पिछला पहिया उनके सिर के ऊपर से निकल गया। गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
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