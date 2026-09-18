फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Accusation of barging into a house, pointing a revolver at a young man, and opening fire

Aligarh News: घर में घुसकर युवक पर रिवाल्वर तानकर फायरिंग का आरोप

Fri, 18 Sep 2026 02:36 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
Accusation of barging into a house, pointing a revolver at a young man, and opening fire
टप्पल के गांव घरबरा में घर में घुसकर युवक पर रिवाल्वर से फायरिंग करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

घरबरा निवासी दीपक शर्मा ने पुलिस को बताया कि 11 सितंबर की रात वह घर में सो रहा था। देर रात गांव का विकास उसके घर में घुस आया। आरोप है कि रंजिशन विकास ने आते ही गाली-गलौज शुरू कर दी और दीपक पर रिवाल्वर तानकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसपर गोली चला दी। दीपक ने किसी तरह बचकर अपनी जान बचाई। आवाज सुनकर घर में सो रही दीपक की बहन गीता मौके पर पहुंची। आरोप है कि उसे देखकर विकास जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। मामले में गांव के सौरव और विक्रांत उर्फ छोटू को भी साजिश में शामिल बताते हुए तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना प्रभारी नरेंद्र शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज किया गया है। दोनों पक्षों का आपराधिक प्रवृत्ति का होना बताया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed