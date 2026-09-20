Aligarh News: मुंह में था निवाला... कुर्सी पर ही थम गई शिक्षक की सांस

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प्रधानाध्यापिका संगीता सिंह ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे शिक्षक कक्षाओं में पढ़ाने में व्यस्त थे। इसी दौरान कक्षा तीन का एक छात्र संतोष के बेहोश होने की जानकारी देने पहुंचा। मौके पर शिक्षक अचेत हालत में हिचकियां लेते मिले। मेज पर टिफिन खुला था और उनके मुंह में निवाला था। हार्ट अटैक की आशंका में साथी शिक्षकों ने सीपीआर दिया, लेकिन उन्हें होश नहीं आया।एंबुलेंस से संतोष को हरदुआगंज सीएचसी ले जाया गया। वहां से पं. दीनदयाल अस्पताल रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। विभागीय अधिकारियों और परिजनों को सूचना देने के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खंड शिक्षा अधिकारी वीरेश कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक की आशंका है। मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा।सहायक अध्यापक की खाना खाते समय तबीयत बिगड़ी थी। उन्हें तत्काल सीएचसी और दीनदयाल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। -अनिवेश कुमार, सीओ अतरौली