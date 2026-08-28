Aligarh News: 15,240 किलो सरिया गायब, फर्म मालिक पर रिपोर्ट दर्ज

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शिकायत के अनुसार, 14 अगस्त को स्वीकृत मेटेरियल निर्गत सूची के आधार पर 26 बंडल सरिया ट्रैक्टर-ट्रॉली से भेजा गया था। इसमें एक परियोजना के लिए 8,170.20 और दूसरी के लिए 7,070.30 किलोग्राम सरिया शामिल था। आरोप है कि सरिया निर्धारित स्थलों तक नहीं पहुंचा और संबंधित व्यक्ति का मोबाइल भी बंद है।लगातार संपर्क नहीं होने पर स्टोर इंचार्ज सोमेंद्र सिंह ने पुलिस को शिकायत दी। शिकायत के साथ गेट पास, एमआईएस, जीएसटी और अन्य दस्तावेज भी दिए गए हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है, प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर जांच की जा रही है।