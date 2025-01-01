Agra News: कराटे परीक्षा में नन्हीं प्रतिभाओं ने जीता ब्राउन बेल्ट

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बेल्ट परीक्षा लेने वाले कोच विष्णु मिश्रा ने खुशी यादव के साथ कराटे खिलाड़ियों की क्षमता को परखा और प्रदर्शन के आधार पर बेल्ट प्रदान की। उन्होंने बताया परीक्षा में गौरी सिंह, आर्यन सिंह, अर्जुन सिंह, अंश भदौरिया ने ब्राउन बेल्ट की सर्वोच्च केटेगरी हासिल की। आदिया, सिद्धार्थ चौधरी ने ब्राउन बेल्ट की शुरुआती केटेगरी हासिल की। वंश यादव ने ग्रीन बेल्ट जीती, जबकि यशी मिश्रा, मानव शर्मा, लवन्या शर्मा, भूमि बघेल ने ऑरेंज बेल्ट हासिल की। वहीं जान्हवी, रजनी, अविका ने यलो बेल्ट प्राप्त की। बेल्ट परीक्षा में मौजूद प्रधानाचार्य आशीष दौनेरिया, उपेन्द्र यादव ने नन्हीं प्रतिभाओं के अनुशासन और मेहनत को खूब सराहा।

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बाह। जैतपुर में बृहस्पतिवार को कराटे बेल्ट परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसमें नन्हीं प्रतिभाओं ने बेल्ट हासिल करने के लिए कराटे तकनीक के साथ अनुशासन एवं कौशल विकास का प्रदर्शन किया।