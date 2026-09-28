विश्व नदी दिवस: पीओपी मूर्तियां, भैंसों का स्नान और गिरता सीवेज, छलका यमुना की दुर्दशा का दर्द

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इससे पहले यमुना की भव्य आरती उतारी गई। गोष्ठी में डॉ. देवाशीष भट्टाचार्य ने बताया कि 1,378 किमी लंबी यमुना उत्तराखंड से हरियाणा के हथिनीकुंड तक ही स्वच्छ है। दिल्ली आते ही यह एक नाले में तब्दील हो जाती है। इटावा और हमीरपुर के आगे चंबल, पहुज, क्वारी, सिंध व केन नदियों के मिलने से ही इसका पानी थोड़ा साफ हो पाता है।यमुना भक्तों ने डिसिल्टिंग की पुरानी मांग को प्रमुखता से उठाया। इसके साथ ही मांगपत्र के जरिए नदी किनारे मूर्ति विसर्जन के लिए अलग कुंड बनाने, धोबी घाट व भैंसों के स्नान पर पूरी तरह रोक लगाने और जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने की अपील की गई। इस मौके पर चतुर्भुज तिवारी, दीपक राजपूत, मुकेश चौधरी, महंत नंदन श्रोत्रिय, रंजन शर्मा और भगवान सिंह आदि मौजूद रहे।