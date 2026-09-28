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साहित्य की गूंज से सजा आगरा क्लब: 'अंतःनिनाद' का हुआ लोकार्पण, प्रो. बीना शर्मा हुईं सम्मानित

Mon, 28 Sep 2026 08:25 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 28 Sep 2026 08:25 AM IST
सार

आगरा क्लब में उत्तर प्रदेश लेखिका मंच की वार्षिक पत्रिका ‘अंतःनिनाद’ का लोकार्पण और प्रो. प्रतिमा अस्थाना साहित्य सम्मान-2026 समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि प्रो. बीना शर्मा को साहित्य सम्मान से नवाजा गया और महिला लेखन, संवेदना व साहित्य की सामाजिक भूमिका पर चर्चा हुई।

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‘Antahnaad’ Magazine Launched in Agra, Prof. Beena Sharma Honoured with Pratima Asthana Literary Award 2026
उत्तर प्रदेश लेखिका मंच - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तर प्रदेश लेखिका मंच आगरा द्वारा वार्षिक पत्रिका ‘अंतःनिनाद’ के लोकार्पण एवं प्रो. प्रतिमा अस्थाना साहित्य सम्मान–2026 का भव्य आयोजन आगरा क्लब में किया गया। कार्यक्रम में साहित्य, सृजन और नारी लेखन से जुड़ी अनेक साहित्यकारों एवं लेखिकाओं ने सहभागिता की।
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कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रो. बीना शर्मा एवं कार्यक्रम अध्यक्ष प्रो. शशि तिवारी, राजबहादुर राज नीलम भटनागर रमेश पंडितसहित मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके पश्चात गीता, करुणा, सुजाता एवं कुसुम द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई।
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मुख्य अतिथि प्रो. बीना शर्मा का मंच की ओर से स्वागत एवं माल्यार्पण डॉ. दीपा रावत, अपर्णा, अमिता सरकार,द्वारा किया गया। साथ ही कार्यक्रम अध्यक्ष प्रो. शशि तिवारी का संस्था संरक्षिका प्रीति अस्थाना एवं शिखा श्रीधर के, दलजीत , रजनी सिंह,शशि मल्होत्रा द्वारा भी पुष्पमाला से अभिनंदन किया गया।। कार्यक्रम में शशि मल्होत्रा ने उत्तर प्रदेश लेखिका मंच के गठन, उद्देश्यों एवं साहित्यिक गतिविधियों पर प्रकाश डाला ।
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समारोह का प्रमुख आकर्षण मंच की वार्षिक पत्रिका ‘अंतःनिनाद’ का लोकार्पण रहा। मंचासीन अतिथियों द्वारा पत्रिका का लोकार्पण किया गया। पत्रिका की समीक्षा प्रस्तुत करते हुए प्रीति अस्थाना ने ‘अंतःनिनाद’ में प्रकाशित रचनाओं की विविधता, संवेदनशीलता एवं सृजनात्मकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि साहित्य मन की अनुभूतियों को शब्द देने के साथ-साथ समाज में संवेदना और चेतना का संचार करता है। समारोह में प्रो. प्रतिमा अस्थाना साहित्य सम्मान–2026 से मुख्य अतिथि प्रो. बीना शर्मा को सम्मानित किया गया। सम्मानित व्यक्तित्व का परिचय मानसी द्वारा प्रस्तुत किया गया ।

मुख्य अतिथि प्रो. बीना शर्मा ने अपने उद्बोधन में साहित्य की सामाजिक भूमिका, लेखन में संवेदना तथा महिलाओं की रचनात्मक अभिव्यक्ति के महत्व पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने लेखिकाओं को निरंतर सृजन करते रहने और अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में सकारात्मक चेतना विकसित करने का संदेश दिया। राज बहादुर राज ने भारतीय समाज में संस्कारों की कमी को और इंगित किया नीलम भटनागर ने और काव्यपाठ किया इसके पश्चात डॉ. यशोधरा यादव ने अपनी साहित्यिक प्रस्तुति से कार्यक्रम को भावपूर्ण बना दिया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रो. शशि तिवारी ने साहित्यिक संस्थाओं की भूमिका और रचनात्मक लेखन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।


कार्यक्रम का संचालन महासचिव राजश्री यादव ने किया। समारोह के अंत में उत्तर प्रदेश लेखिका मंच की महासचिव राजश्री यादव ने सभी अतिथियों, सम्मानित व्यक्तित्व, पदाधिकारियों, लेखिकाओं एवं साहित्यप्रेमियों के प्रति आभार व्यक्त किया।  कार्यक्रम में रमेश पंडित, राज बहादुर, सुशील सरित, हरेंद्र मल्होत्रा, मीरा परिहार, रजनी, शशि, प्रीति, चारुलता, यशोधरा, अपर्णा,  शिखा , शारदा, दीप, अमिता, दलजीत, सोनम, रेणु, ममता, मानसी, विनोद, नम्रता, मीनाक्षी, सुजाता, करुणा, गीता, कुसुम, आदि उपस्थित रहे। 
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