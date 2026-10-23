फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Work took place at only two offices; property deed registrations continued for two hours beyond the scheduled time.

Agra News: दो कार्यालयों में ही हुआ काम, दो घंटे देर तक किए बैनामे

Fri, 23 Oct 2026 02:55 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 02:55 AM IST
विज्ञापन
Work took place at only two offices; property deed registrations continued for two hours beyond the scheduled time.
आगरा। आगरा खंड स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव में अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगने के कारण बृहस्पतिवार को दो ही निबंधक कार्यालयों पर कार्य हो सका। इससे रजिस्ट्री कराने आए लोगों को परेशानी हुई। उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। शाम को दो घंटे समय बढ़ाकर बैनामे किए गए।
विज्ञापन

तहसील सदर परिसर में पांच उप निबंधक कार्यालय हैं। इन पर प्रतिदिन करीब 250 बैनामे, इकराननामा, किरायानामा, वसीयत व अन्य कार्य होते हैं।विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी एमएलसी चुनाव में लगी है। इससे उप निबंधक कार्यालय प्रथम, द्वितीय और तृतीय बंद रहे। चतुर्थ और पंचम में कार्य हुआ। सुबह से ही भीड़ जुट गई। दोपहर में तो कार्यालयों के बाहर पैर रखने तक की जगह नहीं रही। बुजुर्ग, महिला और छोटे बच्चे गर्मी से परेशान हो गए। कुछ लोग बिना रजिस्ट्री कराए घर वापस लौटने लगे। इसके बाद एआईजी ने दोनों निबंधक कार्यालयों को दो घंटा अतिरिक्त खोलने के निर्देश दिए और देर शाम तक काम हुआ। तहसील बार एसोसिएशन के महासचिव अरविंद दुबे ने बताया कि तीन कार्यालयों के बंद रहने से दो पर बैनामा का अधिक भार बढ़ गया। इससे कुछ बैनामे ही रह गए।
विज्ञापन

वर्जन :
एलएलसी चुनाव कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है। इस कारण दो ही उप निबंधक कार्यालयों पर कार्य हो सके। हमने दो घंटे अतिरिक्त कार्यालयों पर कार्य कराकर सभी कार्यों को पूरा करा दिया है। - योगेश कुमार, सहायक महानिरीक्षक निबंधन
विज्ञापन
विज्ञापन

-----
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed