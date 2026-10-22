बदमाशों का दुस्साहस: क्लीनिक में घुसकर डाॅक्टर पर ताना तमंचा, सोने की चेन-मोबाइल लूटा; कार सवारों ने की वारदात

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शीतला धाम कॉलोनी, दयालबाग निवासी डॉ. गौरव जैन ने बताया कि वह घर के पास ही क्लीनिक चलाते हैं। पत्नी डॉ. अनामिका जैन स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। वह भी क्लीनिक पर बैठती हैं। 20 अक्तूबर को वो 9:30 बजे चली गईं। बाद में कर्मचारी भी चला गया। वह अकेले बैठे हुए थे। तभी तीन बदमाश आए। एक ने पहले पूछा कि इलाज के लिए अंदर आ जाएं क्या? उन्होंने अंदर जाने के लिए बोल दिया। इस पर दो सामने कुर्सियों पर आकर बैठ गए जबकि तीसरा उनकी सीट के पीछे आकर खड़ा हो गया।वह कुछ समझ पाते तब तक सीट के पीछे वाले ने तमंचा निकालकर कनपटी पर लगा दिया। उन्होंने शोर मचाने की कोशिश की। इस पर उसने गोली मारने की धमकी दी। वह घबरा गए। कुछ बोल नहीं सके। तभी सामने बैठे बदमाशों में से एक ने मोबाइल तो दूसरे ने गले में पड़ी तीन तोले की चेन लूट ली। उन्होंने विरोध किया मगर वो धमकी देने लगे। आरोपी लूट के बाद बाहर की तरफ भाग गए। कुछ देर बाद जब वो बाहर की तरफ आए तो वह थार गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। उन्होंने गार्ड के माध्यम से पुलिस को जानकारी दी। पुलिस आ गई। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखे।