पति-पत्नी की मौत: दोनों को थी एक ही परेशानी, एक ही चिता पर जले दोनों के शव; मंजर देख रो पड़ा पूरा गांव

तीन घंटे के अंतराल में टूटी सांसें

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह हृदयविदारक मामला मैनपुरी के कसद गांव का है। यहां रहने वाले 51 वर्षीय मुकेश कुशवाह और उनकी 49 वर्षीय पत्नी दीपा को कुछ दिनों से तेज बुखार आ रहा था। शहर के एक स्थानीय केंद्र पर कराई गई जांच में दोनों की डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालत में सुधार न होने और तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने दंपती को आगरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बुधवार रात करीब 9:30 बजे इलाज के दौरान मुकेश कुशवाह की मौत हो गई। इस सदमे से परिवार उबर भी नहीं पाया था कि ठीक तीन घंटे बाद (रात 12:30 बजे) उनकी पत्नी दीपा ने भी दम तोड़ दिया।