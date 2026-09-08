Agra News: रामबाग चौकी से 100 मीटर दूर महिला को पीटा, पुलिस बेखबर

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वीडियो के बाद लोगों में यह चर्चा रही कि जब चौकी से चंद कदम की दूरी पर ही कानून व्यवस्था का यह हाल है तो अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा की स्थिति क्या होगी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की पहचान और घटना की जांच में जुटी है। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि मामले की जानकारी की जा रही है। अभी तक कोई भी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। विज्ञापन

वीडियो के बाद लोगों में यह चर्चा रही कि जब चौकी से चंद कदम की दूरी पर ही कानून व्यवस्था का यह हाल है तो अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा की स्थिति क्या होगी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की पहचान और घटना की जांच में जुटी है। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि मामले की जानकारी की जा रही है। अभी तक कोई भी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

आगरा। रामबाग चौकी से महज करीब 100 मीटर दूर स्थित एक ढाबे के सामने युवक और महिला ने एक महिला की सरेराह बेरहमी से पिटाई की। जमीन पर गिराकर उसे जमकर पीटा गया। हमलावर युवक उसे जान से मारने की धमकियां भी देता रहा। इस दौरान आसपास लोग भी जुट गए थे, लेकिन किसी ने बीचबचाव की हिम्मत नहीं दिखाई। घटना का वीडियो सोमवार को वायरल होने पर पुलिस जांच में जुटी।