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वन्यप्राणी सप्ताह: छात्र-छात्राओं को दी वन्यजीवों की जानकारी

Wed, 07 Oct 2026 01:12 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 01:12 AM IST
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Wildlife Week: Students given information about wildlife
बाह: बिजकौली गांव में वन्यप्राणी सप्ताह का कार्यक्रम - फोटो : 1
बाह। वन्यप्राणी सप्ताह के तहत मंगलवार को बिजकौली के कंपोजिट विद्यालय में छात्र-छात्राओं को यमुना के बीहड़ में पाए जाने वाले सियार, लोमड़ी, लकड़बग्घा आदि वन्यजीवों के बारे में चित्र दिखा कर जानकारी दी। बाह के रेंजर अमित कुमार ने वन एवं पर्यावरण में उनके महत्व के बारे में बताया। मानव वन्यजीव संघर्ष को टालने के लिए अपने परिवेश के लोगों को जागरूक करने को कहा। इस दौरान धर्मेन्द्र कुमार, शिवम यादव, यतेन्द्र सिंह, अमन चौधरी, विमल द्विवेदी आदि मौजूद रहे।
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