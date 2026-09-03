ताजमहल के पास जलभराव: पश्चिमी गेट पर उफना नाला, गंदे पानी से होकर गुजरे पर्यटक; जानें आज कैसा रहेगा माैसम

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ताजमहल के साथ ही ताजगंज की गलियां पानी में डूबी रहीं। नालियों के चोक होने और इस सीजन में सफाई न होने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी ताजगंज के लोगों को हो रही है। बारिश के दौरान हाईवे पर केके नगर, दक्षिणांचल, सुल्तानगंज पुलिया सर्विस लेन, नगला पदी सर्विस लेन, खंदारी, आईएसबीटी के पास और गुरुद्वारा पुल पास पानी भर गया। शहर की सड़कों में कैलाशपुरी मोड़, अलबतिया रोड, शंकरगढ़ पुलिया, बल्केश्वर, केदार नगर, शाहगंज, साकेत कॉलोनी, गोविंद नगर, ईंट मंडी रोड, आवास विकास, सेक्टर चार, सेक्टर 6, सेक्टर 3, जोनल पार्क समेत सड़कों पर पानी भर गया। नालों के चोक होने के कारण देर रात तक यहां जलभराव रहा, जिससे स्कूली बच्चों के साथ ऑफिस से लौटने वाले लोग फंसे रहे। विज्ञापन



ताजमहल के साथ ही ताजगंज की गलियां पानी में डूबी रहीं। नालियों के चोक होने और इस सीजन में सफाई न होने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी ताजगंज के लोगों को हो रही है। बारिश के दौरान हाईवे पर केके नगर, दक्षिणांचल, सुल्तानगंज पुलिया सर्विस लेन, नगला पदी सर्विस लेन, खंदारी, आईएसबीटी के पास और गुरुद्वारा पुल पास पानी भर गया। शहर की सड़कों में कैलाशपुरी मोड़, अलबतिया रोड, शंकरगढ़ पुलिया, बल्केश्वर, केदार नगर, शाहगंज, साकेत कॉलोनी, गोविंद नगर, ईंट मंडी रोड, आवास विकास, सेक्टर चार, सेक्टर 6, सेक्टर 3, जोनल पार्क समेत सड़कों पर पानी भर गया। नालों के चोक होने के कारण देर रात तक यहां जलभराव रहा, जिससे स्कूली बच्चों के साथ ऑफिस से लौटने वाले लोग फंसे रहे।

आगरा में बुधवार दोपहर में हुई बारिश ने ताजमहल का दीदार करने आए सैलानियों के साथ स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। ताज के पश्चिमी गेट से नीम तिराहे तक नाला उफनाया तो ग्रेनाइट से बनी सड़क पर सिल्ट के साथ गंदा पानी भर गया। ताज के टिकट काउंटर से लेकर प्रवेश द्वार तक पानी भरा होने से सैलानियों को इनके बीच से निकलना पड़ा। क्षेत्रीय लोगों ने जलभराव की शिकायत की तो नगर निगम के जेडएसओ की टीम ने पहुंचकर नाले में फंसा कचरा निकाला। तब जाकर पानी निकल पाया।