Agra News: बंद पुलिया खुलवाकर जल निकासी कराई बहाल

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बिचपुरी। आगरा-जयपुर हाईवे स्थित ब्लॉक क्षेत्र के पथौली गांव में शहीद पेट्रोल पंप के पास कुछ लोगों द्वारा बंद की गई पुलिया के कारण जल निकासी बाधित हो गई थी। पानी आगे नहीं निकलने से पेट्रोल पंप के बराबर वाली गली में जलभराव की समस्या बनी हुई थी। इससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। शुक्रवार को संयुक्त मजिस्ट्रेट/खंड विकास अधिकारी हेमंत मिश्रा एडीओ पंचायत राहुल देव उपाध्याय के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और पुलिस की मौजूदगी में बंद पुलिया को खुलवा दिया।