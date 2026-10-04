Agra News: बिजली कटाैती बंद नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

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बाह। जौमर्दपुरा गांव में शनिवार को आयोजित पीडीए की चौपाल लगी। इसमें अघोषित बिजली कटौती और चेकिंग के नाम पर ग्रामीणों व किसानों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया। कटौती बंद नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई गई। राष्ट्रीय महासचिव नीरज पाल गुर्जर और प्रदेश सचिव लल्ला गुर्जर ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को खराब बताया। जिलाध्यक्ष ऊदल सिंह कुशवाह ने कहा कि पीडीए का सम्मान सपा में सुरक्षित है। पार्टी जनता के हक की लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटेगी। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष सुधीर दुबे, श्रीकृष्ण वर्मा, संतोष पाल, मुकेश बरुआ, गौरीशंकर खैर, अंकित कुमार, राकेश सविता, डॉ. सुरेश यादव मौजूद रहे।